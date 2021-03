Space Jam, la película que juntó a Michael Jordan con los Looney Tunes en 1996 para enfrentar a un grupo de extraterrestres que querían quedarse con su universo animado tendrá su secuela y como adelanto Entertainment publicó las primeras imágenes de esta nueva parte de la historia que estará protagonizada por LeBron James.

Durante una entrevista el cuatro veces campeón de la NBA LeBron James habló sobre lo que significa para él continuar el legado de Jordan. “Es algo que Mike creó y es suyo. Lo tomé con mucha responsabilidad”, aseguró.

Además, Le Brone James reconoció que se sintió como un niño durante el rodaje. “Tuve ese momento asombroso, como, ‘Mamá, estoy haciendo esto. Realmente estoy filmando Space Jam’”, dijo.

La película está dirigida por Terence Nance, conocido por ser el creador de Random Acts of Flyness para HBO y por su filme experimental The Oversimplification of Her Beauty.

Por ahora, la trama de Space Jam: A new Legacy es un misterio, habrá que esperar a que se publique el primer trailer antes de su gran estreno pactado para el próximo 14 de julio.

Mirá las fotos

The post Mirá las primeras imágenes de Space Jam 2 con LeBron James como protagonista first appeared on Metro 95.1.