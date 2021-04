Mirá las primeras imágenes del spin-off de “Game of Thrones”

Basada en el libro Fuego y sangre de George R.R. Martin, House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones comenzó su rodaje y salieron a la luz las primeras imágenes.

La serie tendrá 10 episodios y se centrará en la novela publicada en 2018 que narra la historia de la casa Targaryen. Si bien la pandemia del coronavirus retrasó muchos proyectos, HBO confirmó que la esperada serie está en marcha y se estrenará en algún momento del 2022 tal como estaba planeado.

Mirá las fotos

