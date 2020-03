¡Mirá las primeras imágenes del spin-off de The Walking Dead!

¡Se viene el spin-off de The Walking Dead! La primera generación de jóvenes sobrevivientes en el mundo post-apocalíptico llegará a la pantalla chica en The Walking Dead: World Beyond, la nueva serie de la franquicia creada por Robert Kirkman de la mano de AMC.

TWD: World Beyond, además de llevarnos a conocer a estos pequeños sobrevivientes, revelará el secreto detrás de la CRM: la organización responsable de la desaparición de Rick Grimes (Andrew Lincoln).

Así resumen la historia los productores de la serie: “Dos hermanas y dos amigos abandonan un lugar seguro y cómodo para enfrentarse a peligros, conocidos y desconocidos, entre la vida y la muerte de una búsqueda importante. Perseguidos por aquellos que desean protegerlos y aquellos que desean dañarlos, se desarrolla una historia de crecimiento y transformación a través de terrenos peligrosos, desafiando todo lo que saben sobre el mundo, sobre ellos mismos y entre sí. Algunos se convertirán en héroes y otros en villanos. Pero todos ellos encontrarán las verdades que buscan”.

El programa estará protagonizado por Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella y Julia Ormond. Y fue co-creada por Scott M. Gimple y el showrunner Matt Negrete.

Mirá las primeras imágenes acá:

[See image gallery at www.metro951.com]

La serie, que tendrá dos temporadas con 10 episodios cada una, se estrenará en AMC Latinoamérica el próximo lunes 13 de abril. Aquí podes ver un avance de lo que se viene: