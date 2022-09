Miranda negó definiciones en la fecha de las elecciones

En esa línea y en diálogo con la prensa, el ministro expresó: “No hay nada definido al respecto; la verdad es que no me quiero explayar en este tema. Hay mucha ansiedad, sobre todo en los dirigentes, en los actores de la política y es una agenda completamente distinta a la de la gente, porque la gente no nos está preguntando por elecciones».