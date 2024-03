Moby anunció su próximo álbum de estudio, “Always centered at Night”, que contará con la participación de un artista diferente en cada canción.

“Durante los últimos 30 años he trabajado con increíbles cantantes, desde David Bowie hasta Freddie Mercury, Gregory Porter hasta Jill Scott. ‘Always Centered At Night’ continúa mi amor por colaborar, pero se enfoca en trabajar con increíbles cantantes que quizás no sean tan conocidos”, declaró sobre su nuevo proyecto discográfico.



Ya está disponible el primer single “Dark Days”, junto con la cantante y compositora de jazz Lady Blackbird. “Escuché cantar a Lady Blackbird por primera vez hace unos años y me enamoré de su voz. Moví cielo y tierra para intentar trabajar con ella”, dijo sobre la colaboración.

El tema llega con un videoclip dirigido por Moby y Mike Formanski.

Además, el músico y activista anunció su primera gira en más de una década, para celebrar los 25 años de su aclamado álbum “Play”. El tour arrancará en septiembre en Londres, y pasará por Berlín, Düsseldorf y París. Moby donará la totalidad de sus ganancias a organizaciones protectoras de los derechos de los animales.

El nuevo LP, de 13 pistas, se publicará el próximo 14 de junio; casi un año después del disco recopilatorio de Moby de grabaciones archivadas de los años 1990 y 2000 titulado “Resound NYC” .

