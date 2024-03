Un equipo técnico del Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos trabaja en conjunto con productores alfalferos y hortícolas, por la presencia masiva de orugas defoliadoras que por determinadas condiciones ambientales tuvieron un crecimiento exponencial en los sistemas productivos comparado con años anteriores.

La Dirección de Agricultura a través del Departamento de Sanidad Vegetal, realiza tareas orientadas al control fitosanitario de una plaga que afecta a productores en el Valle Central. Hasta el momento, el ataque descontrolado de este complejo de orugas está perjudicando gravemente al sector.

Se identificó que los productores realizaron la aplicación de fitosanitarios en múltiples ocasiones, con diferentes productos como cipermetrina, clorpirifos y Lorsban plus, no logrando controlar el avance de la plaga. Por lo tanto, se concluyó que no fueron efectivas las aplicaciones de los mismos, tampoco el monitoreo de la plaga; el momento oportuno de control; la regulación del pH de la solución a aplicar; el uso de equipos de aplicación y el manejo eficaz de los productos para evitar la resistencia de la plaga.

Debido al daño ocasionado y a la identificación de los tipos de orugas presentes, el Ministerio sugiere tres alternativas fitosanitarias con sus dosis correspondientes. Además, de atacar la plaga mediante laboreos mecánicos y culturales, para abordar la problemática de una manera integrada.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la UNCA, en conjunto con el Ministerio promocionan folletos informativos con el objetivo de brindar información técnica a los agrónomos de zona y grupos de productores afectados.

