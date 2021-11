El ex líder de The Smiths, Morrissey, acaba de compartir dos canciones nunca antes escuchadas a través del sitio Morrisey Central. “Once Upon A Woman’s Body” y “If Saturday Ever Comes” son los temas se subieron al sitio oficial del músico bajo el título “Lost Demo”, con la letra completa en ambos casos.

En la primera, la letra reza: “Érase una vez el cuerpo de una mujer, te ablandaste demasiado pronto y ella dijo ‘está bien, encontraré a alguien que … no sos vos”. Mientras que en “If Saturday Ever Comes” el músico reflexiona sobre la muerte con su estilo típicamente sarcástico: “Hay una campana que pasa tocando el timbre y una urna esperando tu turno / Hay un cementerio relleno para desbordar, ten la seguridad”.

Las canciones fueron subidas a YouTube por el sobrino de Morrisey, Sam Etsy Raybner, quien no acalara en qué época de la carrera de su tío fueron compuestas.

Morrissey tuvo un año muy ocupado: en mayo compartió detalles de un nuevo álbum de estudio titulado “Bonfire Of Teenagers”, que describió como “el mejor álbum de mi vida” cuando lo anunció. Se trata de su primer disco desde que dejó su sello discográfico BMG y se venderá al sello que haga la oferta más alta.

¡Escuchá las dos canciones acá!

The post Morrisey compartió dos canciones inéditas que estaban perdidas first appeared on Metro 95.1.