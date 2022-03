En el marco del día de la Promoción por los Derechos de las Personas Trans, celebrado el 18 de marzo en honor a Pia Braudacco, el Mes de la Mujer y el Mes de la Memoria; el Registro Civil y la Secretraria de la Mujer, organismos dependientes del Ministerio de Gobierno, Justicia y derechos Humanos a cargo de Jorge Moreno, organizaron un acto de reconocimiento a cuatro mujeres trans, que forman parte del colectivo ASDA (Asociación Siempre Diversidad Catamarca) y que sobrepasaron las expectativas de vida de los 35 a 40 años establecidos por estadísticas nacionales.

En su alocución, Venturini remarcó la importancia de larectificación del DNI “de las compañeras que reafirmaron su identidad de acuerdo a la Ley de Identdad de Genero”, a la vez que resaltó que el Registro Civil “viene acompañando las consquistas sociales como el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género, el DNI no binario, todo ello con miras de alcanzar una sociedad cada vez mas justa e igualitaria, sin discriminación”, dijo.

Celebrar la vida

Durante muchos años las mujeres trans sufrieron de exclusión de ámbitos sociales, de vivienda, educación y salud, “un ámbito especialmente dificiltoso por el maltrato y la discriminación que se vive por lo que muchas veces las compañeras no vuelvan a realizar su consultas o atender su salud. Se enferman, tienen miedo de volver y todo esto se suma a la situación de salud de quienes que usaron aceite de avión y no siliconas, para cambiar sus cuerpos y poder trabajar en la oferta sexual. Esto dificulto su salud y murieron antes de los 40 años. Puede parecer simple, o de no creer pero para nosotras, como espacio que trabajamos diversidad y la comunidad LGBT, es sumamente importante que una compñera haya pasado esta expectativa de vida”, aseguró Nataly.

Marcela Ornella Duarte, Mara Micaela Oliva, Arihana Abil Castro y Nataly Agostina Agüero, recibieron de manos de los funcionarios del Ministrio de Gobierno acompañados por la Diputada Nacional Anahi Costa recibieron su reconocimiento según Ley 26.743. “Las compañeras no solo superaron los tramites del cambio registral sino que superaron las expectativas de vida. Llegar a los 40, pasarlos y estar viva es para agradecer, por eso reconocerlas es muy importante”, finalizó Aguero.

La entrada Mujeres de ASDA, reconocidas por superar las expectativas de vida se publicó primero en Informe 24 Catamarca.