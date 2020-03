Municipios y varios organismos adhieren al Paro Internacional de Mujeres convocado para hoy

Las mujeres argentinas se adhieren al Paro Internacional de Mujeres convocado para hoy, luego de una jornada de reflexión durante el domingo como Día Internacional de la Mujer. En Catamarca algunos municipios adelantaron que no descontaran el día, otros organismos se adhieren entendiendo que se ejerce el derecho a huelga. Será para visibilizar las alarmantes problemáticas vinculadas a la violencia de género en todo el mundo.

Como parte del paro de mujeres, en diferentes puntos del país habrá concentraciones en las inmediaciones de las plazas, comenzarán luego del mediodía otros por la tarde, pero la convocatoria masiva reclamará por el respeto y derechos de las mujeres.

En Catamarca, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, firmó un decreto mediante el cual resuelve que hoy lunes se considerarán justificadas las inasistencias del personal femenino de la Municipalidad que adhiera al Paro Internacional de Mujeres. El jefe comunal deja en claro con esta decisión que ninguna trabajadora será sancionada

por sumarse al paro, aunque el decreto dispone que deban tomarse recaudos para no afectar servicios esenciales en el ámbito municipal.

En su primer artículo, el instrumento legal firmado por el intendente sostiene: “Justificase la inasistencia del día 9 de marzo de 2020 a las mujeres trabajadores del Departamento Ejecutivo Municipal y docentes, para acompañar la adhesión al Paro Internacional de Mujeres convocado en todo el mundo y a fin de posibilitar su activa participación

en las diferentes actividades programadas para tan significativa fecha”.

Similar fue el caso del municipio de Paclín, ya que el intendente Eduardo Menecier también firmó un decreto justificando las inasistencias del personal femenino. A esta medida también se sumó el municipio de Andalgalá y se espera que se sumen otras comunas de la provincia.

Desde el ANSES informaron que «por instrucciones del Director Ejecutivo de ANSES no se descontará el día a las mujeres que adhieran al paro internacional del día 9 de marzo en reinvindicación de la mujer trabajadora”.

También la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) se pronunció al respecto y se adhirió a la medida que incluirá suspensión de actividades académicas y administrativas en esa unidad académica.

Desarrollo Social

Las trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social y Deporte, adhieren al paro de Mujeres. Mediante un comunicado de prensa, informaron que como trabajadoras se suman a la cuarta huelga plurinacional e internacional de mujeres.

«Las mujeres que integramos esta secretaria con nuestras trayectorias, historias y tensiones nos reunimos, formamos una red Así, todo lo que se realice en nuestro lugar, y emergencias durante la jornada estará a cargo de nuestros compañeros. Si nuestra producción no vale, produzcan sin nosotras», detallaron desde el mencionado ministerio.

Domingo a pleno en la plaza de Valle Viejo

Con una gran variedad de propuestas, ayer la municipalidad de Valle Viejo realizó un homenaje a las mujeres en su día.

Para esta ocasión, se lanzo la primera edición de la Expo Mujer, un espacio destinado para destacar sus trabajos y creaciones en los diferentes rubros: marroquinería, tejidos y telares, productos regionales, entre otros. La cita fue en el Salón Cultural de la Plaza El Aborigen, donde también hubo desfile para la presentación de prendas elaboradas

por mujeres.

Mientras tanto en la Plaza El Aborigen (sobre avenida Presidente Castillo), se llevo a cabo una nueva edición de la feria “Valle Viejo Emprende”, un encuentro para toda la familia, donde disfrutaron de la exposición de emprendedores y productores, música, alegría y baile acompañaron la tarde calurosa.