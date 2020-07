Murió Olivia de Havilland, recordada actriz de “Lo que el viento se llevó”

La última representante de la Edad de Oro de cine clásico de Hollywood falleció a sus 104 años por causas naturales en su casa de París donde vivía hace 60 años. Olivia de Havilland obtuvo dos premios Oscar como mejor actriz por “To Each His Own” and “The Heiress”. También coprotagonizó varias películas con Errol Flynn, entre ellas “The Adventures of Robin Hood”, de 1938.

Si bien no fue la protagonista de “Lo que el viento se llevó”, muchos recuerdan su papel en esa película que interpretó junto a Clark Gable, Vivien Leigh y Leslie Howard.

Fue antológica su rivalidad con su hermana Joan Fontaine, fallecida en 2013, con quién no se habló durante muchos años. Distinguida también por poner en jaque a los grandes estudios de Hollywood, al llevar a juicio a Warner para luchar por el derecho de los actores a negociar mejores contratos.