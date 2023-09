Un grave siniestro vial en la zona del Paso de San Francisco se cobró la vida de

un trabajador de Vialidad Provincial. El lamentable hecho de tránsito sucedió ayer

a la tarde en la Ruta Nacional N° 60.

Según informaron fuentes periodísticas del medio El Abaucán, alrededor de las

18.00, una camioneta de esa repatición en la que viajaban Omar Esteban Beltrán y

Daniel Severo Aybar sufrió un grave accidente, aparentemente producto de las

inclemencias climáticas.

El lamentable hecho de tránsito sucedió cuando se dirigían a un campamento del

organismo ubicado en el paraje “Las Grutas”.

Tras ser rescatados, ambas víctimas fueron trasladadas en clave roja al Hospital

Zonal de Fiambalá, donde se conoció el deceso de Beltrán como consecuencia de

las graves heridas sufridas, mientras que Aybar no correría riesgo su vida.

Trabajó en el lugar personal de la Comisaría de Fiambalá, Gendarmería Nacional,

profesionales de la salud dependiente del Área Programática N° 15, Bomberos

Voluntarios y Defensa Civil.

Capital

Por otro lado, ayer a las 18.00, personal de la Seccional Primera se constituyó en

la intersección de las calles Chacabuco y 25 de Mayo, donde un joven identificado

como Pablo Damián Herrera (22) circulaba en un colectivo de línea Mercedes

Benz, perteneciente a la empresa 25 de Agosto, dominio PPH-347, de colores

verde, amarillo y blanco, por motivos que se tratan de establecer colisionó con un

automóvil Citroën C3 gris, dominio GDK-480, al mando de Lucas Gabriel Ahumada

Varela (26).

A raíz del siniestro, el conductor del rodado menor sufrió lesiones y fue asistido por

facultativos médicos del SAME, por lo que finalmente intervinieron sumariantes de

la Unidad Judicial Nº 1 para labrar las actuaciones de rigor.

Derrape en Valle Viejo

Por último, ayer a las 15.25, en la calle Guillermina Correa, frente a una fábrica de

la localidad de San Isidro (Valle Viejo), una motocicleta Motomel DLX 110 cc.,

dominio A139CRG, de color rojo, conducida por Florencia del Valle Figueroa (24)

por causas que son materia de investigación perdió el control del rodado y cayó a

la cinta asfáltica.

Como consecuencia del siniestro, la joven resultó lesionada y fue asistida por

profesionales médicos del SAME, por lo que intervinieron numerarios de la

Comisaría de San Isidro y sumariantes del Precinto Judicial Nº 10.