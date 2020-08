Murió un gendarme tras el vuelco en Belén

Un gendarme murió el miércoles al volcar la camioneta en la que se trasladaba en un hecho ocurrido en Londres, Belén. Los demás ocupantes del rodado continúan internados por las heridas sufridas.

El accidente sucedió alrededor de las 20 del día mencionado en inmediaciones del bypass de la localidad de Londres. En el lugar, una camioneta Toyota Hilux gris, dominio IUQ-122, perteneciente a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Agrupación VIII Catamarca de Gendarmería Nacional Argentina, en la que circulaba el suboficial principal José Alberto Pensotti (53), en compañía del primer alférez Ariel Tomás Picagua (36) y del cabo Rubén Alfredo Ferreyra (29), terminó volcando a un costado de la banquina.

Producto del siniestro, y a raíz de las graves lesiones sufridas, el joven Ferreyra fue trasladado al Hospital Zonal de Belén, donde finalmente perdió la vida.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Londres, conjuntamente con peritos de la Dirección Criminalística de la Policía de la Provincia, para labrar las actuaciones de rigor bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de Jorge Alberto Flores.

Capital

Asimismo, en esta Capital se registraron otros accidentes que también dejaron heridos de consideración.

Uno de ellos sucedió alrededor de las 6.40 de ayer en la intersección de las calles Tucumán y Esquiú. Gonzalo Farfán (24) circulaba en una camioneta Peugeot Partner blanca, dominio ORG-324, y colisionó con una motocicleta Yamaha YBR 125 cc, dominio 580-KGK, conducida por Ángel Reine (30).

Como consecuencia del siniestro, el conductor del rodado menor resultó lesionado y fue asistido por personal médico del SAME. Intervinieron efectivos de la Comisaría Primera y sumariantes de la Unidad Judicial N° 1 para labrar las actuaciones de rigor.

Asimismo, en otro accidente ocurrido a las 7 de ayer, un motociclista resultó lesionado.

Sucedió en las calles 1° de Mayo y Gob. Ferrary, en donde Nicolás Pacheco (31), a bordo de una Motomel DLX 110

cc, perdió el control del rodado y cayó sufriendo lesiones que demandaron la asistencia de médicos del SAME. En el lugar trabajó personal de la Comisaría Décima y sumariantes del Precinto Judicial N° 2.

En tanto a las 8.15 en la intersección de la calle Fidel Castro y avenida Los Inmigrantes, Sebastián Leonardo Reartes (21), quien circulaba en una motocicleta Honda CG Titán 150 cc azul, dominio A045VDO, también perdió el control del rodado y derrapó. El joven fue asistido por el SAME y en el lugar trabajó personal de la Unidad Judicial N°9, quien llevó a cabo las actuaciones.