Muse anunció el lanzamiento de su nuevo single “Won’t stand down”

La banda comunicó a través de sus redes sociales que el próximo 13 de enero es la fecha prevista para el lanzamiento de “Won’t stand down”, su nuevo single.

WON’T STAND DOWN

Our new single, released next week on Thursday January 13th. Pre-save now at https://t.co/bTYoaVPipN #WontStandDown pic.twitter.com/1NmZRAC29Z

— muse (@muse) January 7, 2022