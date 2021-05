Naim Vera: “Lo que se busca es venganza y no justicia”

“Lo que se busca es venganza y no justicia”, declaró Naim Vera en sede de

instrucción y se leyó formalmente ayer en el inicio del juicio en su contra por el

femicidio de Brenda Micaela Gordillo, quien fue brutalmente asesinada el 1 de marzo

de 2020.

El joven femicida, quien decidió no responder preguntas de las partes, solo se limitó a

decir: “En primer lugar, buenos días. Quiero pedirle profundamente perdón a la

familia y amigos de Brenda y pedirle perdón a mi familia, que está pasando un

momento muy duro”.

Luego, su abogado Gonzalo Ferreras criticó el tratamiento de los medios al caso y

aseguró que el “suceso” fue resuelto a las cuatro horas. Así lo expresó en un breve

alegato de presentación del caso.

“Yo solo agregar algo a lo que ya manifestó mi asistido. Quiero dejar constancia,

señor presidente, de que desde el primer momento de acontecido este suceso, a

pocas horas de su comisión, el señor Naim Vera asumió la completa responsabilidad

de lo sucedido esa noche. Lo hizo de manera espontánea, al presentarse

voluntariamente en la sede de la brigada”, aclaró.

Ferreras agregó: “Es importante decir para esta defensa que nunca existió ni la más

mínima duda de que Naim Vera fue el autor material del hecho que hoy nos ocupa,

no existió ni la más remota posibilidad de que este suceso quede impune, el caso

quedó claro, contundente y definitivamente resuelto, a tan solo cuatro horas de

haberse cometido.

”Por eso, su señoría, me veo en la obligación de que, bajo inexplicables propósitos,

se ha intentado instalar desde distintos medios de comunicación un sinnúmero de

maniobras, de informaciones que han tergiversado la realidad de los hechos.

”No hay ninguna constancia judicial que a lo largo de los 14 meses de instrucción que

lleva esta causa indique que este acusado o su defensor hallan llevado a cabo

alguna maniobra tendiente a desincriminar al acusado. Es por ello, su señoría, que el

caso en sí no reviste ningún grado de complejidad, por eso corresponde ponerle la

energía a este chat, el cual el imputado lo ha expresado en su declaración”, expresó

Ferreras.

“Aquí la defensa no viene a buscar impunidad, nosotros no venimos a justificar una

muerte, nosotros venimos a explicar lo que realmente sucedió a los fines de que

vuestra señoría pueda incorporar los elementos suficientes para determinar una

correcta y justa solución al caso”, finalizó.

Las partes decidieron no responder a las polémicas declaraciones del abogado

cordobés, por lo que el tribunal pasó el debate a un cuarto intermedio para hoy a las

9.00, cuando comenzará la ronda de testimonios.

Minuto de silencio

Tras cerrar el debate en la jornada de ayer, María Isabel Espeche, la madre de

Brenda Micaela Gordillo, solicitó al presidente del tribunal un minuto de silencio para

recordar a su hija. Esta actitud fue acompañada por los magistrados, quienes junto a

todas las partes presentes honraron a la víctima.

Para hoy está previsto declaren cinco testigos, quienes fueron aportados por la

Fiscalía.