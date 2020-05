Nain Vera tendría una mentalidad compatible con la de un psicopata

Tal como lo anticipó El Esquiú.com y lo aseguró la querella que representa a la

familia de Brenda Micaela Gordillo (24), la joven que fue brutalmente asesinada por

Naim Vera (19), el informe oficial sobre las facultades mentales del femicida da

cuenta que tiene una personalidad compatible con un “psicópata” y que al momento

de cometido el atroz crimen comprendía la criminalidad de sus actos y podía dirigir

sus acciones.

Según lo había anticipado el fiscal Hugo Costilla, con estos elementos será más que

suficiente para solicitar la prisión preventiva, ya que el informe emitido por Cuerpo

Interdisciplinario Forense (CIF) asegura que es una persona peligrosa para terceros.

Otro detalle, no menos escalofriante, indica que el joven de 19 años no siente

remordimiento por el femicidio de la joven.

Según las fuentes consultadas por este diario, el informe emitido por los

profesionales de la salud del CIF, descarta en absoluto que se trate de una persona

inimputable, por lo que se estima que los próximos días se lleve adelante la audiencia

para que Naim Vera espere el juicio en su contra, privado de su libertad.

Cabe recordar que el caso que sacudió a la opinión pública de la provincia y del país

sucedió el pasado primero de marzo, cuando el acusado habría citado a la joven en

un departamento de calle Ayacucho Norte al 100, donde a las pocas horas la asesinó

e intentó descartar el cuerpo quemándolo en una parrilla, pero al no haber logrado su

cometido, descartó los restos en la ruta 4, a unos 15 kilómetros de donde sucedió el

crimen.

Más tarde, con una excusa absurda, intentó manifestar que la joven había caído de

las escaleras, murió e intentó descartar el cuerpo por miedo. Esto con el correr de las

horas fue descartado ya que la operación de autopsia reveló que la joven tenía un

trapo en la garganta, lo que le habría provocado la muerte por asfixia.

El aberrante hecho llamó la atención de la prensa nacional e internacional por sus

características.