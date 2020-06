Natalia Barulich se sincera sobre su romance con Maluma: ‘Era una relación tóxica’

Natalia Barulich estuvo durante dos años en una relación con Maluma. Pero todo llegó a su fin en noviembre de 2019, cuando sorprendentemente se supo que habían roto. La pareja siempre se había mostrado muy enamorada en sus publicaciones de redes sociales y nada hacía pensar que lo suyo iba a acabar de forma tan radical.

Barulich conoció al artista en el rodaje del videoclip de la canción “Felices los 4”, en el que ella es la protagonista con la que el cantante mantiene un affair. Su atracción pasó del set a la vida real, lo que parecía una relación que duraría mucho más.

De hecho, ella se convirtió en dj y empezó a pinchar discos, con lo que se convirtió en la telonera de la última gira mundial de Maluma. De esta forma, los enamorados recorrían el mundo entero sin tener que separarse, pues también compartían trabajo.

Su amor estaba expuesto en las redes sociales y constantemente subían foto suyas abrazados, dándose besos y compartiendo muestras de cariño que constataban que lo suyo era un romance sólido, consigna Muy Fan.



Ahora, en una entrevista con Danny Morel, Natalia reconoció que lo suyo con el colombiano no era tan idílico. “Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando el 100% y estaba recibiendo un 20%. Diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”, aseguró.

Al reflexionar sobre cómo se sintió una vez rompió con Maluma, Barulich afirmó que “Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica. Sabía que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”.

Sus palabras han sorprendido mucho, ya que hace unos meses, poco después de su ruptura, se la vio junto al cantante paseando por las calles de Nueva York, sonriendo y con expresión divertida. De hecho, hasta se habló de reconciliación aunque, poco después, los rumores empezaron a relacionarla con Neymar Jr.

Hasta ahora, Maluma no ha hecho comentarios sobre las declaraciones de su exnovia, así que habrá que esperar para ver si hay alguna respuesta de su parte.

