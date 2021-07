Natalia Lafourcade debuta como actriz

En el día de ayer, la gran música, compositora y cantante Natalia Lafourcade debutó como actriz en el Festival de Cine de Cannes 2021 como parte del elenco de ‘Annette’, la nueva película del director francés Leos Carax, protagonizada por nada más y nada menos que Adam Driver y Marion Cotillard.

‘Annette’ fue seleccionada como la película de apertura para la 74º edición de Cannes y compite por la Palma de Oro.

Debido a la pandemia del Coronavirus y algunos otros compromisos, Natalia no pudo estar presente en la ceremonia.



“Me sentí muy emocionada al saber que me invitaban a audicionar para una participación en la película. Más sabiendo que era una cinta de Leos Carax. Y pensé que podría audicionar y esperar a que el universo moviera sus hilos. Unos días después, recibí una llamada y me pedían hacer un viaje corto a Alemania para poder hacer mi participación. Mi audición funcionó para lo que ellos necesitaban. Y todo sucedió” , dijo la cantante mexicana en una entrevista.

“La experiencia fue hermosa. Desde la audición, hasta llegar al set y poder estar cerca de tan increíble equipo de trabajo. Ver todas las pequeñas piezas que tienen que engranar para que una película pueda llegar a su fin. Fue un reto cantar en inglés y entender la dinámica. Pero, simplemente, me dejé dirigir”.

‘Anette’ es un drama que gira en torno a una pareja: él (Adam Driver) es un cómico desafiante y ella (Marion Cotillard) una soprano de talla internacional. Su vida cambiará drásticamente tras el nacimiento de su hija, “Anette”, una pequeña con un don único.



El guión estuvo a cargo de los hermanos Ron y Russell Mael. Se trata de una coproducción entre diversos países, entre ellos Francia, Bélgica, Suiza, Estados Unidos y notablemente México, por medio de la productora Piano.

‘Annette’ llegará a Amazon Prime Video a mediados de agosto.

