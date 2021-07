Netflix lanzará una nueva película de “Mi pequeño Pony” y reveló a su elenco

Netflix acaba de anunciar que “My Little Pony: A New Generation” estará disponible el 24 de septiembre de este año y reveló quienes serán las voces de la película animada.

El elenco de voces incluye a Vanessa Hudgens (Sunny), Kimiko Glenn (Izzy), James Marsden (Hitch), Sofia Carson (Pipp) y Liza Koshy (Zipp) junto con Ken Jeong, Elizabeth Perkins, Jane Krakowski, Phil LaMarr y Michael McKean. En cuanto a los directores, son Robert Cullen y José L. Ucha y Mark Fattibene es codirector.

Name a cast with more sparkle. I’ll wait.

MY LITTLE PONY: A NEW GENERATION comes to Netflix September 24! #MyLittlePonyANewGen pic.twitter.com/5Axe2iWokv

— NetflixFilm (@NetflixFilm) June 30, 2021