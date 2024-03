El dúo formado por Tyler Joseph y Josh Dun lanzó “Next Semester” como segundo adelanto de su nuevo disco, con un video dirigido por Andrew Donoho.

Además, anunciaron el lanzamiento de The Clancy World Tour, una gira que los llevará por Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa y Reino Unido.

The #ClancyWorldTour is bringing us back to see so many of you. |-/

Get info and presale access here: https://t.co/3TvU8gbUWY pic.twitter.com/l4HPne2NWL

— twenty one pilots (@twentyonepilots) March 27, 2024