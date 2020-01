Niña de 15 años tenía rostro de anciana, se sometió a una cirugía y ahora luce irreconocible

Xiaofeng, es una niña de 15 años originaria de la ciudad china de Liaoning, quien se ha vuelto viral debido a su emotiva historia. La joven padece progeria, una extraña enfermedad genética y sin cura que la hace lucir como una mujer de unos 60 años. Esta situación la ha hecho llevar una vida muy triste, pero que ahora ha logrado mejorar gracias al apoyo económico de decenas de desconocidos.

Los primeros síntomas de esta enfermedad incurable surgieron cuando la joven solo tenía un año de edad. Cuando llegó su adolescencia, ya parecía una anciana. Su piel flácida la convirtió en el blanco de las burlas de los niños en el colegio, algo que provocó que abandonara tempranamente sus estudios.

“A veces la gente me llama tía o abuela. Me pone bastante triste”, manifestó Xiaofeng en una entrevista, en diciembre pasado. “Con el aspecto que tengo ahora, no quiero ir a la escuela. Si pudiera cambiar mi apariencia en el futuro, me gustaría volver. No necesito convertirme en la más bella, solo quiero ser como otros adolescentes y vivir sin todas las miradas extrañas de los demás”, agregó en esa oportunidad.

La triste historia de la chica asiática conmovió los corazones de millones de personas, muchos de los cuales donaron dinero para una cirugía que pudiera ayudar a la joven a verse como una persona de su edad, consigna 20 Minutos.

Il suo aspetto era quello di una sessantenne. I medici della Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital le hanno ridato l’aspetto di un’adolescente. #chirurgiaplastica #notizie #progeria #xiaofeng https://t.co/lh43Uf6XYA pic.twitter.com/mzzjpx51G1 — Fronte del Blog (@frontedelblog) January 23, 2020

El 29 de diciembre Xiaofeng se sometió a una cirugía de rejuvenecimiento facial, una operación reconstructiva de nariz y microcirugía para corregir las arrugas y la flacidez alrededor de la boca. El costo de la intervención originalmente era de unos 70.000 dólares, pero el director del Hospital de Cirugía Plástica Shenyang Sunline declaró a los medios que el centro ayudaría a la niña abonando el 70 por ciento del total de la tarifa.

El 20 de enero, Xiaofeng dio a conocer los resultados de la cirugía al mundo durante una rueda de prensa. Allí se declaró entusiasmada con su nuevo aspecto y dijo que quería volver a la escuela y, con suerte, estudiar para convertirse en médico.

“Estoy muy feliz y muy conmovida porque me he vuelto hermosa. Siento que tengo más confianza. Después de pasar por esta operación creo que existen los milagros”, dijo Xiaofeng.

Foto: Twitter.