No abrirán las Termas de Fiambalá en julio

La intendenta de la Municipalidad de Fiambalá, Roxana Paulón, confirmó ayer que no

abrirán las Termas para el turismo interno durante el mes de julio. Se trata de una

medida de prevención de contagios de Covid-19, porque todavía desconocen el

comportamiento del virus en el agua. La jefa comunal también indicó que habilitarán

el turismo interno después del fin de semana del 9 de julio.

“Nosotros todavía no vamos a hacer una apertura del turismo interno porque no

tenemos las condiciones dadas. Solamente son cinco o seis hoteleros los que

quieren abrir, nadie más. La gente está con cierto temor acá en Fiambalá. Hemos

decidido esperar una o dos semanas más, pero el complejo termal no se va a abrir

todavía. Lo hablamos con la ministra (Claudia) Palladino y no sabemos cómo se

comporta el virus en el agua, más allá de que nosotros tenemos casos cero de

Covid-19”, señaló Paulón a El Esquiú.com. “Estamos trabajando en el protocolo de

Termas, que va a ser muy estricto. Vamos a esperar a que pase el mes de julio y

recién vamos a activar las Termas”, agregó.

Paulón, además, consideró que si abre el turismo interno deberá “garantizarle todos

los servicios al turista. Con cinco o seis hoteles no hacemos absolutamente nada. No

cubrimos las necesidades del turista”.

Y mencionó que otro punto que le preocupa es “garantizar al turista que llegue bien.

No puedo pedirle al turista que viaje seis horas de la Capital hasta acá porque

Aimogasta un día abre y dos días no. Necesito que las autoridades de La Rioja

tomen cartas en el asunto porque no hay forma que esto sea fluido. Entonces, no

podemos hablar de turismo interno si ni siquiera tenemos los pasos abiertos de La

Rioja”.

Paulón adelantó que piensan en otorgar beneficios a los catamarqueños que elijan a

Fiambalá para hacer turismo interno.