No descartan extender otra semana el «confinamiento»

Aunque en el Ministerio de Salud consideran que aún es pronto para sacar conclusiones sobre los resultados de las medidas de confinamiento, la gran cantidad de casos de la última semana y el alto porcentaje de positividad en los testeos hacen que el Gobierno todavía no descarte extender las restricciones por una semana más. El objetivo sería «empalmarlas» con la continuidad de las medidas que ya están previstas en el decreto vigente para el fin de semana del 5 y 6 de junio.

En los últimos siete días se registró un promedio 480,7 casos, por lo que el Ejecutivo analiza sostener las medidas restrictivas en la Provincia por los próximos cinco días hábiles entre el 31 de mayo y el 4 de junio para tratar de morigerar ese impacto en el sistema sanitario.

En tal sentido, teniendo en cuenta la cantidad de testeos realizados en la última semana, que fueron 11.488 entre PCR (3.493) y antígenos (7.995), y la cantidad de casos detectados en ese período (3.337 según los reportes del COE), se puede observar que el 29% de los testeos realizados en Catamarca dieron resultado positivo: prácticamente uno de cada tres.

Este porcentaje de positividad, sin embargo, es sensiblemente menor al de la semana pasada, en el que se informaron 5.994 testeos (2.842 PCR y 3.152 antígenos) y 2.329 casos, lo que equivale a una positividad del 38,8%. Se debe contemplar que de una semana a la otra prácticamente se duplicó la cantidad de muestras analizadas producto de la incorporación de nuevos nodos de testeo.

En total, Catamarca lleva realizados 125.394 análisis para la detección de coronavirus desde que inició la pandemia, discriminados entre 81.727 PCR y 43.667 antígenos, lo que equivale a 30.183 muestras cada 100.000 habitantes. El promedio total de positividad en los testeos es del 20%, teniendo en cuenta que se detectaron 25.185 casos. La OMS recomienda que la positividad sea menor al 10%.

Sobre período de ventana entre testeos

La ministra de Salud, Claudia Palladino, pidió a la población que evite testearse varias veces en poco tiempo en caso de ser pacientes positivos. Lo dijo al señalar que descubrieron casos de personas que en el mismo día se hacía más de un test, ambos positivos, y que los repetían para tener más certezas del resultado.

«Hay personas que se realizan hasta tres testeos en cinco días, muchos incluso en el mismo día. A muchos ya les dio positivo y van a otro nodo o al sector privado buscando el negativo y no es así. No hay falsos positivos: si te dio positivo, sos positivo y tenés que aislarte. No podés moverte por la ciudad porque podés contagiar. Si sos contacto estrecho o tenés síntomas también tenés que aislarte, pero no es recomendable realizarse tantos test seguidos porque van a tener el mismo resultado», explicó.