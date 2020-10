“No hay modelo donde la educación superior esté fuera del sistema educativo”

Luego de cinco años desde que dejó la conducción del ministerio de Educación

(cargo que en la actualidad se encuentra acéfalo) José Ariza cuestionó sutilmente el

traspaso de los Institutos de Educación Superior (IES) a la órbita del ministerio de

Ciencia e Innovación Tecnológica. El exconductor del ministerio educativo durante

parte de la gestión de Lucía Corpacci señaló que “no hay otro modelo en el mundo

donde la educación superior esté por fuera del sistema educativo”. Además, aseguró

que él no habría aceptado la transferencia de los IES.

En diálogo con La Brújula, Ariza contempló que se asiste “a una modificación, cambio

en el modelo educativo sin los consensos necesarios y sin el diálogo necesario”. En

esta línea, explicó que un modelo educativo “no es algo que se estructura de un día

para el otro con decisiones que nacen de algún cuerpo técnico”. Seguido, rescató las

leyes de educación y recordó que una de las promesas de Raúl Alfonsín “fue la de

modificar el modelo educativo que heredó de la dictadura, un modelo autoritario para

transitar hacia un modelo democrático”.

También rememoró que la Provincia se adhirió a la ley 26.296 y que a través de la ley

provincial 5381 “ratificamos ese modelo”. “En ese modelo especifica que el

responsable de la educación es el ministerio de Educación y en ese conjunto de

leyes también dice que la educación está dividida en niveles y en modalidades pero

que tiene que ser administrada por una organismo, el ministerio”.

“Si no hay consenso sin duda habrá protestas”, sostuvo el exministro para acotar que

“no hubo una explicación previa de cuál es el sentido de esto”.

Ariza comentó que la experiencia “de casi todos los países de Latinoamérica, Europa,

si se quiere los modelos más avanzados, no tienen un sistema desarticulado”. A la

vez, recapituló que “los institutos nacen en la década de los ´70 cuando se termina el

modelo del normalismo, es decir de la formación docente en las escuelas normales,

todo queda articulado en educación”. Con ello, subrayó: “No hay otro modelo en el

mundo en que la educación superior esté por fuera del sistema educativo”.

En tanto, aseguró que él no hubiese realizado el traspaso de los IES a un ministerio

ajeno a la Educación. “No hubiese hecho este traspaso”, dijo para observar que “la

ley provincial prevé que otro ministerio se pueda encargar del sistema, pero es del

sistema, no de una parte”.

“Hay una serie de artículos donde dice específicamente que el ministerio de

Educación o el organismo que lo reemplace podrá encargarse del sistema, no de una

parte, porque si no queda desarticulado, no es una cuestión menor”, expresó.

El exministro también sugirió que “en todo caso hagamos un Consejo de Educación,

donde funcionen varias cabezas y que exista un cuerpo que sea resolutivo, que tome

las decisiones y determine las acciones a seguir en cada uno de los niveles”. Más

allá de eso, contempló que “así como está planteado se presta a una

desarticulación”.

Por otra parte, consideró que el sistema educativo no estuvo preparado para la

educación virtual. “La preparación que tenemos es para la presencialidad y a partir

del 2012 con el plan Conectar Igualdad empezamos a generar las condiciones para

que los docentes y los alumnos tengan herramientas para interactuar en una realidad

que no es la presencial”, alegó.

Otro de los temas sobre los que se refirió Ariza fue respecto a las aulas móviles que

en la actualidad ofician como puestos camineros. “Me duele muchísimo”, lamentó

para recordar que en noviembre del 2014 se presentó el programa Se Hace Escuela

al Andar.

“Las aulas móviles, por ejemplo de las textiles, formaban parte de un plan nacional

industrial que quería llegar al 2020 con u$s9000 millones de exportación producido

por prendas textiles y para eso se tenía que capacitar, que en el 2016 se desarticuló,

pero que no implicaba que la provincia no tenga estrategias de continuar”, cuestionó.