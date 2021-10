Noah Yorke, hijo de Thom, lanzó su primera canción

A veces, “ser hijo de” es una bendición; otras, un castigo. Pero a Noah, hijo de Thom Yorke, le dejó de importar, ya que acaba de presentar su primer single al mundo a sus 20 años.

El mismo se llama “Trying Too Hard (Lullaby)” y esta vez lo presentó con su nombre real, dejando de lado las obvias comparaciones que seguramente surgirán en torno a su padre. El año pasado había lanzado una canción llamada “L.E.T.H.A.L – Living Entities”, pero lo hizo bajo el pseudónimo de Alec Owen.

Sin embargo, desde su cuenta de Instagram, @ny.wav, Noah compartió un mensaje en el que repara en que su tema probablemente tome notoriedad debido a su padre, pero aún así, da las gracias por el interés en su música.

“Gracias a todos los que escucharon esta canción en los primeros días. Ahora está en 10.000 reproducciones y es una locura para mí. Sé que las razones no tienen que ver mucho conmigo, pero para mí significa mucho que a alguien le importe, o conecte con la canción de alguna forma. Es aterrador tratar de establecer la propia identidad y que la gente se interese por una canción que es tan importante para mí me da una pequeñísima confianza de que no soy sólo un vástago“, escribió.

