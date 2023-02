Nóblega se posiciona a nivel provincial

De cara a este año electoral, Nóblega se posiciona como una alternativa entre los intendentes justicialistas que no tienen reelección posible, y una posibilidad es la cabeza de lista de los diputados provinciales. En tal sentido, se especula con que los intendentes peronistas pidan pista para ocupar ese lugar, o la cabeza de lista de los diputados nacionales o hasta la Vicegobernación, lugar al que llegaron en el segundo mandato de Lucía Corpacci con Octavio Gutiérrez.

Tinogasta no renueva su senador este año, por lo que no hay posibilidad de enroque como la que se presenta en Fray Mamerto Esquiú entre Guillermo Ferreyra y Oscar Vera. En tal sentido, hay algunos dirigentes que se posicionan en el departamento y que forman parte de la gestión de Nóblega desde el inicio que podrían proyectarse a la intendencia, aunque hasta el momento se mantiene la incógnita. Similar situación ocurre en Santa María, donde el intendente Juan Pablo Sánchez (FT) no puede aspirar a una re-reelección pero tampoco a un enroque.