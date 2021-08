Noel Gallagher confesó que su hijo de 10 años le enseñó a tocar AC/DC

Noel Gallagher quizás sea uno de los guitarristas de mayor éxito comercial del planeta, pero no tiene miedo de admitir que tiene algunas lagunas en su conocimiento de la guitarra. Por ejemplo, acaba de confesar que no sabía cómo tocar el estratosférico riff principal de “Back in Black” de AC / DC y que fue su hijo quien se lo enseñó.

Sonny, de 10 años de edad, es relativamente nuevo en la guitarra, pero aún así se las arregló para enseñársela a su papá.

Gallagher contó esta anécdota en un una nueva charla en Radio X y opinó sobre el talento de su hijo. “Le va bien con la guitarra. Practica de noche”, dice Gallagher. “Me mostró [cómo tocar] Back in Black, que es un riff famoso. Es un rockero, le gustan AC / DC y Queen, es jodidamente genial”.

Y agregó sobre su inesperado profesor: “Espero que no haya empezado demasiado pronto y que, con 18, no se acabe cansando. Es mi pequeño protegido”.

Eso sí, aunque se nota el orgullo con el que Noel Gallagher habla sobre su hijo, intenta no presionarlo demasiado para que siga sus pasos como músico: “Mi plan siempre fue el de no decirle: ‘Mirá, papá es músico, así que vos también vas a serlo’ porque conozco muchísima gente que le ha hecho eso a sus hijos y, para cuando tienen 21 años, se rinden”, explica. “No les interesa. Así que mi plan es ir dejando instrumentos musicales por la casa. Sonny siempre ha tenido pequeños teclados en su cuarto y una guitarra. Literamente la agarró y la probó. Se nota que le gusta”.

En cuanto al riff de “Back In Black”, parece que no es la única lección que recibió Noel. “Sonny estaba practicando varias cosas, entre ellas ‘Smoke on the Water’. Y un día vino a casa de la escuela y dijo: ‘¿Puedes tocar ‘Thunderstruck’ de AC/DC?’. Yo le dije que no y me contesta: ‘Un niño en nuestra escuela puede tocarla y está en segundo. ¿En qué curso estás tú?’. Y yo le dije: ‘Estoy en el curso de tener 76 millones de libras, hijo. Eso es lo que soy, ¿qué te parece?’”.

Pese a todo, Gallagher deja salir todo su orgullo cuando habla de los logros de Sonny, como cuando tocó en un recital en la escuela: “No he estado tan orgulloso de nada ni de nadie en mi vida. Fue genial”.

