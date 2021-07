Noel Gallagher eligió su primer show en el Luna Park como su favorito

El ex Oasis está celebrando los 10 años de su carrera solista, luego de la ruptura con su hermano Liam. En una entrevista con motivo de la celebración de este hito en la que los fans le hicieron preguntas, Noel eligió su primer show en el Luna Park como su favorito de esta década.

“Hay un lugar en Argentina llamado Luna Park, un estadio pequeño, no es un lugar como los que me gusta tocar en Inglaterra porque solo entran cinco o seis mil personas. Cuando fuimos para allá en mi primer tour como solista, le dije a la banda ‘tómense esta noche porque esto va a ser muy especial’. Empezamos el recital con “Everybody’s on the run” y en la Argentina te cantan hasta los solos de guitarra y los riff. Desde el momento en que salimos al escenario todo fue increíble.Buenos Aires es la mejor ciudad del mundo”, dijo en el video subido a sus redes sociales.

Noel está planeando una gira en la que tocará varios clásicos de la banda por la que se hizo conocido en los ‘90. En el último tiempo, el guitarrista sostuvo que estuvo muy metido con el nuevo trabajo junto a los High Flying Birds, pero se dio cuenta que sus seguidores también quieren escuchar esos temas.

Noel además respondió preguntas técnicas sobre la elección de productores, sobre si alguna vez se siente como algo “normal” tocar para tanta gente, si tiene rituales para componer nuevas canciones, entre otros temas.

