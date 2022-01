Normani prepara su álbum debut

En una entrevista con “Ciara” ( su heroína de la infancia) en “The Ellen DeGeneres Show”, Normani expresó: “Al salir de un grupo de chicas tuve que descubrir muchas cosas sobre mí misma y temores a los que tuve que enfrentarme”.

“Siempre me sentí muy segura estando en un grupo de chicas. Recuerdo que mi madre, cuando era pequeña, me decía: ‘¿Por qué quieres tanto estar en un grupo de chicas? ¿Es para poder esconderte?‘ Y creo que esa era más o menos la respuesta. Pero creo que Dios siempre tuvo otros planes para mí. Porque lo que hacemos es muy difícil, chicas, se los digo, no es fácil.”

La cantante señaló que le ha resultado mucho más difícil trabajar en su álbum solista que en un disco de Fifth Harmony, y le dijo a Ciara: “Creo que la gente realmente subestima lo difícil que es y el esfuerzo que ponemos en un solo proyecto, en una sola obra”.

También se refirió a la forma en que la confianza juega un papel importante en cualquier lanzamiento: “Cuando das tu “bebé “al mundo -que es, ya sabes, nuestra música-, esa es la parte más profunda de mí. Le das a la gente la oportunidad de analizarlo y tener una opinión sobre él; pero creo en lo que estoy haciendo ahora, seguro”.

Normani también habló de cómo Ciara moldeó su propio arte, y calificó a la cantautora de “Goodies” como “alguien a quien siempre ha admirado”.

Señalando que “siempre sintió que la representación era muy importante”, recordó haber aprendido el baile de ‘1, 2 Step’ en el salón de su abuela cuando era niña, reflexionando: “Desde los primeros recuerdos que tengo, tú formaste parte de eso y me ayudaste a dar forma a la artista y a la mujer que sentía que podía ser. Me abriste la mente a esas posibilidades. La magia de las chicas negras”.

