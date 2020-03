Nostalgia de película, en una película: mirá el trailer de El Último Blockbuster

Ya es extraño volver atrás en el tiempo e imaginar aquellos momentos en que Blockbuster – o el videoclub de barrio en nuestro caso – eran los únicos lugares para encontrar nuevas películas.

Es aún más difícil imaginarlo probablemente para los adolescentes que no lo vivieron, o bien lo difícil que sería para todos nosotros volver el tiempo atrás ahora, cuando nos apoyamos 100% en las plataformas de streaming para pasar el tiempo en medio de nuestras respectivas cuarentenas.

Aunque lo creas o no, en realidad Blockbuster no está del todo derrotado por interner: hay todavía un local en existencia en Oregon, Estados Unidos, y su supervivencia es el tema de un nuevo documental llamado The Last Blockbuster.

Dirigido por Taylor Morden, el documental, según su lema, “es una mirada divertida y nostálgica a la era de los alquileres de videos y la historia de cómo una tienda de videos de una pequeña ciudad logró sobrevivir a un gigante corporativo. La película sigue a la gerente del último Blockbuster restante del mundo (ubicado en Bend, OR), Sandi Harding, mientras navega la difícil tarea de mantener abierta una tienda de alquiler de videos en la era de Netflix “.

Participan Kevin Smith, Jamie Kennedy, Ione Skye, Brian Posehn, Adam Brody.

Dale play al trailer: