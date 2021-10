Novatech empezó a producir notebooks en el Parque Industrial El Pantanillo

El Parque Industrial El Pantanillo, sigue siendo el generador de puestos de trabajo y

desarrollo de la industria de la provincia de Catamarca, ya que a todo lo que viene

haciendo, se le sumó en la jornada de ayer la apertura de una línea de producción de

notebooks.

En un hecho calificado como histórico, ayer se inauguró la línea de fabricación de

notebooks, que implementó la empresa Novatech Solutions S.A. la cual meses atrás

abrió su planta, comenzando con el ensamblado de baterías para dispositivos

electrónicos.

En un acto encabezado por el gobernador Raúl Jalil, el ministro de Industria,

Comercio y Empleo Lisandro Álvarez y el CEO de Novatech, Pablo Rubio, contó con

la participación de manera virtual de la viceministra de Educación de la Nación,

Silvina Gvirtz y del titular del Banco Nación Eduardo Hecker, se dio inicio a la línea de

fabricación de 75.000 computadoras que, entre otros destinos, serán distribuidas a

estudiantes del todo el país en el marco del programa Federal “Juana Manso”.

Con esto, la provincia de Catamarca se ubicó como el primer polo de distribución del

NOA para todo el país. La empresa, que ya había invertido más de 100 millones de

pesos para la apertura de la planta de El Pantanillo en julio, sumó ahora 50 millones

más para dotar de moderna tecnología, a la nueva etapa productiva con un

importante crédito otorgado por Banco Nación.

Y a la par de la inversión millonaria de la empresa, se ampliará el número de

trabajadores en la planta, generando así otra buena noticia para la industria

catamarqueña, que no cesa en su proceso de crecimiento y generación de empleo

genuino en el último año y medio.

El CEO de Novatech Pablo Rubio, señaló a su vez que “hace poco más de tres

meses inauguramos esta planta. Hoy está activa, generando empleo, produciendo

tecnología desde el NOA para todo el país y con proyectos de expansión que no

tengo dudas, serán parte del desarrollo de la industria en la provincia y todo el país”.

Mientras que vía zoom, el titular del BNA señaló que la apertura de esta fábrica, no

sólo tiene una enorme significación desde la generación de empleo sino todo “lo que

significa la educación ,con la fabricación de computadoras para el programa Juana

Manso, donde los estudiantes son los destinatarios”.

Por su parte el gobernador Jalil afirmó que “con gran satisfacción, hoy participamos

de este importante suceso histórico, porque en Catamarca vamos a fabricar

computadoras. Hemos iniciado la gestión con objetivos claros, sobre la creación de

trabajo para los catamarqueños y hoy ya contamos con alrededor de dos mil puestos

nuevos en el sector privado, de los cuales la mitad son del sector industrial”.

Además, estuvieron presentes el vicegobernador Rubén Dusso; los diputados

nacionales, Lucía Corpacci, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez; la

presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero; la ministra de Educación,

Andrea Centurión, de Comunicación, Guillermo Andrada; el director del Banco

Nación, Francisco Mercado; legisladores provinciales, entre otros funcionarios.

Créditos para notebooks

En el marco del acto, Novatech firmó un convenio con la Caja de Créditos y

Prestaciones (exCAPRESCA) para la creación de un Marketplace (tienda virtual),

destinada al público que desee adquirir computadoras con créditos a tasa fija y

precios de productos competitivos.