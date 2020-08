Novia estaba posando para una sesión fotográfica justo cuando ocurre la explosión en Beirut

Al menos 100 víctimas fatales y más de 4.000 heridos dejaron las dos explosiones ocurridas el martes en el puerto de Beirut y que obligó a las autoridades a declarar a la capital libanesa como zona de desastre.

A medida que transcurren las horas se van conociendo más registros de la tragedia que afectó cerca de 10 kilómetros a la redonda. Uno de ellos es el video de una novia que estaba posando para una sesión fotográfica justo en el momento de la explosión.

What the hell is this? Extensive explosions with an unmatched impact, you can see.

May Allah protect people of #Beirut pic.twitter.com/8Nvs3RQk38

— Asma Shirazi (@asmashirazi) August 4, 2020