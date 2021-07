“Nuestros adversarios políticos no son los radicales”

Dentro de Juntos por el Cambio (JxC) se deberá recurrir a las Primarias Abiertas,

Simultáneas y Abiertas (PASO) del mes de septiembre a los fines de determinar

cuáles serán los candidatos a ocupar los lugares en las legislaturas nacionales,

provinciales y municipales.

Uno de estos precandidatos e integrante de “Vamos Catamarca”, Francisco Monti,

hizo una lectura de la situación electoral, pero también cómo se desarrollará este

proceso electoral hacia el mes de septiembre.

Primeramente, Monti refirió que se busca “equilibrar” la participación de los partidos

que integran JxC, señalando sobre la figura de Flavio Fama que es una persona de

“mucha gestión” en la UNCA.

“Nosotros estamos contentos, conformes con lo que hemos hecho y

esperamos que en esta campaña que empezaremos en estos días podamos

expresar nuestras propuestas”, dijo, al tiempo que reconoció que “son tiempos

muy difíciles” para hacer política, dado que la gente está enfocada en otras cosas.

Sin embargo, remarcó que es importante que la política redoble los esfuerzos para

llevar las mejores representaciones. “Creemos que los gobiernos deben tener

límites claros y el mensaje de la oposición debe ser inconfundible”.

Luego, con respecto al gobierno de Raúl Jalil, Monti dijo que se plantearon algunas

situaciones y que “no se le ocurrió ser oposición por una candidatura”, sino que como

presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) asumió un compromiso, que es que el

radicalismo no tenga un mensaje que vaya cambiando.

En otro punto, Monti se refirió a la situación interna del radicalismo diciendo que esa

intención de generar listas de unidad a través de “látigo” o de rumores de que no

podría haber otras opciones, y que al haberse presentado la decana de la Facultad

de Humanidades, Patricia Breppe, generó un quiebre en el Frente Amplio de

Participación Radical (Fapra), sector del cual es referente. Dijo que tiene hombres

y mujeres importantes y su líder “es, fue y será Ricardo Guzmán, que nos respalda

de manera inconfundible en este trabajo que estamos haciendo”.

Asimismo, Monti planteó que la postura política de su sector sea inconfundible para

que “el radicalismo no termine siendo la terminal de Raúl Jalil en el futuro”. La

coherencia, remarcó, es un valor fundamental.

Luego sentenció que si estructuran las ideas, quedará demostrado, porque son la

oposición al gobierno de Jalil.