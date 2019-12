Nuevamente se planteo un rechazo oficialista y oposición por Rubén Martí

En la segunda sesión extraordinaria de la cámara baja reflotó el planteo por la

designación como director de Educación Privada y Municipal de quien fuese

apoderado legal del Colegio Padre Ramón de la Quintana, Rubén David Marti. Fue

predominante el abordaje al tópico con palabras como “preocupante”. Incluso se

mencionó que fue parte de la confección de “listas negras” para escrachar a quienes

estaban a favor del aborto cuando se debatió en el Congreso.

Quien inició el debate fue la diputada opositora por el PRO, Natalia Saseta. “Es

imprescindible no dejar de lado los derechos en debate como la ley de Educación

Sexual Integral, de libertad de género y la libertad de culto”, indicó para rechazar “la

designación porque representa un retroceso a los derechos conquistados” y recordar

que el ahora funcionario era reacio al tope arancelario por el cobro de matriculas en

colegios privados. “Creó listas donde consignaba nombres de personas para

señalarlos y llamó a manifestarse en contra de ellas”, señaló.

Francisco Monti (UCR), recordó que la ley de ESI fue sancionada en el 2018. Con

ello apuntó a resaltar que “si Marti integra el gabinete es obligatoria la aplicación de la

ley, esté o no de acuerdo”. Deslizó que si la postura en contra del aborto “descalifica

a una persona para la función pública, Raúl Jalil no podría ser gobernador porque

manifestó una postura similar a la que uno tiene“.

En tanto, el vicepresidente de la cámara baja, Maximiliano Rivera (FT) contempló:

“No digo que no pueda ser buen funcionario sino que en su historial no demostró los

valores que se comparten dentro del FT y a lo mejor no es compatible con la idea del

presidente de la nación en este tema”.

Reseñó que durante el debate por el aborto legal “vi a varias colegas sufrir

padecimientos y esas listas negras como la presión que se ejercía sobre la voluntad

de algunos legisladores nacionales”.

El presidente del bloque oficialista, Marcelo Murúa, también apuntó al nivel de

intolerancia que tuvo Marti en el pasado. “Está mal que se proceda de forma

fundamentalista pretendiendo ejercer escraches”, manifestó.

Diferenció que “la ESI no es opcional en la provincia, se debe cumplir y si no fuese

así tendrán que responder por incumplimientos a una ley vigente”. “La política

educativa no puede ser juzgada por un cargo en un ministerio más allá de los

cuestionamientos con los cuales coincido”, agregó.

El radical Tiago Puente, por su parte, consideró que es preocupante “el enorme

retroceso en la ampliación de derechos” más aún, con la designación de un

El presidente del bloque opositor mayoritario, Víctor Luna (UCR), compartió las

expresiones publicadas por este medio de la presidenta de la cámara Cecilia

Guerrero. “Estoy convencido de que la designación de Marti va a ser un retroceso en

muchos aspectos en la educación de la provincia”, dijo.

En un momento, el diputado José “Chichi” Sosa mencionó que a lo largo de las

exposiciones “no encontré una sola defensa de esta suerte de Torquemada local por

los modus operandi que ya se describieron” aludiendo a los escraches a legisladores.

Luego, propuso que la cámara en su conjunto plantee al gobernador “que

reconsidere esa designación”.

Esta postura fue compartida por Marita Colombo. “Esta cámara debe tener una

expresión concreta sobre la inconveniencia de la designación; hay una persona

designada para ocupar un cargo en el área de educación que no tuvo espíritu

democrático ante un hecho puntual”, alegó.

Cerró el debate Guerrero: “El Estado provincial no puede ser presa ni un vehículo

canalizador de pensamientos intolerantes”. A la vez, mencionó que “muchos hemos

sido incluidos en listas negras” cuando fue el debate por el aborto. “La cuestión no es

condicionar al Ejecutivo pero tenemos la responsabilidad de alertar cuando quienes

avienen a la función pública tienen una historia muy reciente y pública de vulneración

de principios democráticos”, expresó.

Por otra parte, aclaró que la cámara solo se podía expresar mediante el envío de la

versión taquigráfica puesto que, de hacerlo de otra manera, “estaríamos avanzando

sobre cuestiones que no están habilitadas en sesiones extraordinarias”.

Aprobación

Por otra parte, la cámara dio ayer media sanción a la modificación de la Ley de

Administración Financiera. Ésta hace referencia a la implementación de un sistema

de contrataciones electrónicas dotando de transparencia y celeridad a lo que actúe

sobre este marco el Ejecutivo provincial.

Si bien fue unánime el acompañamiento al momento de votar, algunos diputados

apuntaron a la falta de transparencia por parte de las empresas del Estado (EC

Sapem y Aguas Sapem, entre otras).