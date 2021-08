Nuevo avance de “Free Guy”, la comedia de Ryan Reynolds

Dirigida por Shawn Levy (The Adam Proyect, Noche en el museo: El secreto del faraón), cuenta la historia de Guy, un tipo común y corriente que trabaja de cajero en un banco y vive felizmente en Free City, una ciudad para él idílica y paradisíaca en la que, curiosamente, no dejan de perpetrarse crímenes de todo tipo. Sin embargo, todo cambiará para él cuando conozca a una bella asaltante que al tomarlo de rehén, le revela que en realidad no existe, sino que es un personaje secundario atrapado en el interior de un videojuego.

La joven le revela toda la verdad a Guy porque el creador del juego decidió destruirlo; Guy se dispondrá a ser el mejor personaje del videojuego y a ayudar a sus habitantes para preservar su mundo.

Completan el elenco Jodie Comer (Talking Heads), Lil Rel Howery (Deep Water), Utkarsh Ambudkar (Mulan), Joe Keery (Stranger Things), Taika Waititi (Jojo Rabbit) y Britne Oldford (The Path), entre otros.

¡Mirá el tráiler acá!