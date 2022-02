El dúo musical fundado en Nueva York y formado por Sophie Hawley Weld y Tucker Halpern. La banda saltó a su fama por su canción «Best Friend», que apareció en un comercial durante la presentación del iPhone X de Apple el 12 de septiembre de 2017.

Hoy, 4 de febrero de 2022, SOFI TUKKER lanza su nuevo single “Original Sin” y anuncia su gira mundial, así como su segundo álbum WET TENNIS, que saldrá el 29 de abril (Ultra/Sony Music) . WET TENNIS es la esperada continuación de su álbum debut “Treehouse”, nominado al GRAMMY en 2018.

“Pecado original” es un mantra sobre ser amable con uno mismo y rechazar las costumbres sociales impuestas. Es un dúo que te catapulta al centro del mundo de SOFI TUKKER, con un ritmo y un gancho que se te meten en la cabeza al instante.

La banda dice: “Original Sin es la manera perfecta de presentar el mundo de WET TENNIS, y es representativo de la fam freak, nuestra comunidad. No estamos destinados a ser santos. No nacemos pecadores. Sólo somos un grupo de personas que comete errores y sigue intentando hacerlo lo mejor posible. WET TENNIS es un acrónimo que significa: “cuando todo el mundo intenta evolucionar, nada negativo es seguro”. y de eso trata esta canción. Vivimos en un mundo problemático, no es nuestra culpa que a veces tengamos problemas. Esto es parte de lo que nos hace humanos. Pero cuando evolucionamos juntos y lo celebramos, en lugar de juzgarnos unos a otros, podemos pasar de la negatividad a un estilo de vida más optimista. “