Nunca es tarde: anciano consigue título universitario a los 96 años

Nunca se deja de aprender y nunca es tarde para estudiar. Seguramente con esa frase en la cabeza Giuseppe Paternò tomó la decisión de entrar a la universidad pasados los 90 años.

Este italiano de 96 años y nacido en Sicilia se tituló esta semana en Filosofía e Historia en la Universidad de Palermo, convirtiéndose en la persona más longeva en terminar los estudios superiores.

Giuseppe nació en una familia muy pobre por lo que a los siete años ya estaba trabajando. Luego de la Segunda Guerra Mundial obtuvo el diploma de topógrafo en una escuela nocturna.

Congratulazioni da tutta la Comunità accademica a Giuseppe Paternò, neolaureato in “Studi Filosofici e Storici”. Giuseppe, classe 1923, è stato proclamato dottore a quasi 97 anni dal Rettore di #UniPa, prof. Fabrizio Micari https://t.co/dcioDP7Wbl pic.twitter.com/3jF4oMfHMx — UniPa (@unipa_it) July 29, 2020

Aunque su sueño siempre fue entrar a la universidad, se pasó los próximos 42 años trabajando en la Compañía Estatal de Ferrocarriles. Sin embargo, hace tres decidió iniciar el camino para concretar su sueño y entró a la Universidad de Palermo para sacar su título.

Aprobó todos los ramos con calificaciones sobresalientes y aunque sus últimas clases las debió rendir por videollamada, debido a la pandemia del coronavirus, logró su sueño.

“No me canso nunca y les digo a los jóvenes que tienen que hacer como yo. Seguir estudiando siempre, porque lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho mientras era joven”, dijo Giuseppe.

Y el longevo titulado no se queda solo en palabras, ya que se está preparando para continuar estudiando, ahora en un programa de magíster.

Foto: Universidad de Palermo