EN TODA LA PROVINCIA

El grupo no está de acuerdo con el sistema de trabajo que tiene la Obra Social de los Empleados Públicos, la medida no es avalada por la comisión directiva

Un grupo de odontólogos cortaron el servicio a los afiliados de OSEP ante la falta de respuestas por parte de la obra social ante reclamos referidos a la modalidad de pago por la prestación. Los profesionales están nucleados al Circulo Odontológico, pero el reclamo no está avalado por las autoridades de la entidad, aun así procedieron al corte afectando y causando incertidumbre a un importante cantidad de afiliados, ya que indicaron se trata de profesionales de toda la provincia.

“En el día de la fecha los odontólogos de la provincia de Catamarca, cesan sus actividades profesionales para la obra social OSEP, debido a la falta de respuesta a los pedidos de regulación de aranceles modalidad de facturación y la deficiencia en el sistema de autorización de las prestaciones que para los afiliados es totalmente arbitrario, burocrático y deja sin cobertura del servicio”, indicaron desde el sector.

Ante la decisión, Cecilia Giménez, presidenta del Circulo Odontológico indicó que la institución no está de acuerdo con la iniciativa.

“La comisión directiva repudiamos el accionar de este grupo de profesionales”, explicó a este medio Giménez, también aclaro que tomaran medidas al respecto las que se conocerán en las próximas horas.

Fuente: El Chasqui Digital

La entrada Odontólogos por fuera del Círculo cortaron el servicio a OSEP se publicó primero en Catamarca Provincia.