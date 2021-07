Olivia Cooke dio detalles de la precuela de Game of Thrones

Durante una entrevista, Olivia Cooke dio detalles de “House of the Dragon”, la precuela de Game of Thrones creada por George R.R. Martin.

En la nueva serie de HBO, la actriz interpretará a la reina Hightower quien se disputará el trono con Viserys (Paddy Considine) y Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy).

“La gente va a querer ver lo peor en ella. Es muy compleja”, dijo Cooke sobre su personaje en una charla con Collider.

“Lo increíble de ‘Game of Thrones’, como vimos en la serie pasada, es que en una temporada odias a un personaje y a la siguiente lo amas por completo”, aseguró.

The post Olivia Cooke dio detalles de la precuela de Game of Thrones first appeared on Metro 95.1.