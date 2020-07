One Direction cumple 10 años y así lo celebraron sus músicos

Hoy 23 de julio, además de ser una fecha trágica ya que un día como hoy dejaba este mundo Amy Winehouse, es también un aniversario para la música ingles porque se cumple una década hasta el día desde que se formó One Directrion en el programa de talentos del Reino Unido The X Factor. Después de quedar terceros en el programa, se convirtieron en una de las bandas de chicos más exitosas de todos los tiempos. Reflexionando sobre la ocasión, Harry Styles escribió en Twitter: “He estado luchando por expresar con palabras lo agradecido que estoy por todo lo que ha sucedido en los últimos diez años. He visto cosas y lugares con los que solo había soñado cuando era niño. Tuve el placer de conocer y trabajar con algunas de las personas más increíbles, y gané amistades que sé que atesoraré por el resto de mi vida. Nada de esto sería posible sin el apoyo que ha brindado en el camino “. Agregó: “Y por eso, estaré eternamente agradecido. No puedo creer que hayan pasado diez años. Gracias a nuestro equipo, nuestro equipo y todos los demás que nos ayudaron en el camino. A todos los fanáticos, los amo y les agradezco de todo corazón. Lo hiciste todo y lo cambiaste todo.”

I’ve been struggling to put into words how grateful I am for everything that’s happened over the last ten years. I’ve seen things and places that I’d only ever dreamt of when I was growing up. pic.twitter.com/yfAv8aUpbe — Harry Styles. (@Harry_Styles) July 23, 2020

Niall Horan, mientras tanto, comenzó mirando hacia atrás al comienzo de la carrera de One Direction. Anuncio “Cuando conocí a estos cuatro caballeros, no había forma de que pensara que haríamos lo que hicimos. Tantos recuerdos increíbles que compartimos juntos. Sentimos la adoración de millones de personas de todo el planeta a diario y fue alucinante ”, dijo.

It’s such a major part of our lives and always will be. Cheers to US today boys and thank you to all you beautiful people who have supported us over the last 10 years. @LiamPayne @Harry_Styles @zaynmalik @Louis_Tomlinson #10YearsOfOneDirection — Niall Horan (@NiallOfficial) July 23, 2020

What a journey… I had no idea what we were in for when I sent this text to my Dad ten years ago at this exact time the band was formed. Thanks to everyone that’s supported us over the years and thanks to the boys for sharing this with me #10YearsOfOneDirection pic.twitter.com/0d17ggB66x — Liam (@LiamPayne) July 23, 2020

Liam Payne recordó un mensaje de texto que le envió a su padre al enterarse de que estaba en el grupo, y Louis Tomlinson reflexionó sobre la adoración de los fanáticos del grupo.