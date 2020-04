‘One World: Together At Home’: los Rolling Stones serán parte del show solidario organizado por Lady Gaga

“Queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en directo, guarden sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfruten del espectáculo”, dijo Gaga durante la presentación de la iniciativa, con la cual ya recaudaron 35 millones de dólares.

One World: Together At Home será este sábado y estará dividido en dos partes: primero, una maratón de 6 horas en la que artistas de todo el mundo harán sus shows a través de las redes sociales. Luego, se emitirá a través de canales de televisión de Estados Unidos, un gran recital de dos horas.