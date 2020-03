Osep busca evitar la aglomeración de afiliados

A pesar de la batería de medidas preventivas tomadas por la Obra Social de los Empleados Públicos, para tratar de aminorar la concurrencia de los afiliados al edificio de la obra social, ayer hubo colas de personas aguardando su atención desde temprano en las puertas de la casa central.

Los afiliados se mostraron molestos por no poder ingresar y tener que esperar afuera de la entidad, aunque las medidas habían sido anunciadas. El personal es escaso y se cumple con las disposiciones provinciales.

Desde OSEP pusieron a disposición del afiliado la posibilidad de sacar órdenes y realizar otros trámites Online.

Pueden adquirirse hasta dos órdenes de consulta por mes en las farmacias para no concurrir a la obra social.

Las personas que no posean carné podrán realizar, de manera excepcional por la situación que está atravesando el país y la provincia, trámites solo con el DNI.

Otra de las medidas tomadas fue poner un buzón donde los afiliados podrán poner la documentación para trámites más complejos.

Sin embargo nada logra hacer comprender a los afiliados que no concurran salvo por emergencias.

La Osep dispone de dos líneas de teléfono para que los afiliados se comuniquen antes de concurrir: 383-4850600 o 0810-888-6737.

También se puede establecer comunicación a través de los correos electrónicos «atencionafiliadoosep@gmail.com» y «urgenciasyemergenciasosep@gmail.com».

Farmacias

A partir de hoy el sistema de farmacias en OSEP es el siguiente:

*El afiliado concurrirá a la Farmacia con la receta correspondiente y la dejará para su autorización posterior. Allí se le informará del turno para poder pasar a retirar su medicamento.

*El afiliado deberá dejar sus datos personales con dos números de contacto para que una vez autorizada la receta, se le informe para que pueda realizar el retiro de su medicamento.

*El afiliado deberá dejar los siguientes datos al momento de presentar la receta: Nombre y apellido, DNI, Nro. de afiliado, correo electrónico y dos números telefónicos de contacto. La autorización de medicamentos para internados y urgencias se realizará en el momento de presentada la receta.