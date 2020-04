Osep informó que trasladarían a los pacientes varados en Bs.As

El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Norberto Bazán,

confirmó que hoy serán trasladados los pacientes afiliados que se encontraban

varados en Buenos Aires y que ya cuentan con alta médica.

En ese sentido, señaló: “La gestión del traslado de estos pacientes se demoró,

primero, porque al principio eran muy pocos los que estaban dados de alta y

quedaban algunos que se iban a dar de alta los días posteriores. Luego el

Gobernador le indicó al ministro de Seguridad Hernán Martel que se encargara de

eso junto con la Casa de Catamarca”.

“Son 25 las personas que van a ser trasladadas desde Buenos Aires. La mayoría son

pacientes oncológicos que estaban en tratamiento en Buenos Aires”, indicó.

En esa línea, Bazán agregó: “La obra social se hizo cargo de todo mientras los

pacientes estaban en Buenos Aires, los tuvimos que trasladar de hotel porque el que

teníamos dejó de prestar el servicio de alimentación. Así que los tuvimos que pasar a

un hotel de mayor categoría, que nos aseguró la alimentación”.

“Después, en todo lo que tiene que ver con la medicación, hicimos un convenio con el

Hospital Italiano para que no tuvieran ningún inconveniente con la provisión de

medicamentos”, afirmó.

Bazán dijo además que “los pacientes serán trasladados vía terrestre”.

Medidas implementadas

Por otra parte, el director de OSEP realizó una evaluación positiva sobre las medidas

tomadas para que los afiliados no tengan que trasladarse a la sede.

Al respecto, comentó: “Cuando vimos el comienzo de la pandemia, empezamos a

implementar el sistema informático en la base central e inmediatamente lo

distribuimos a los sanatorios y laboratorios del Valle Central, como una primera

etapa, anticipándonos a lo que iba a suceder”.

“Allí comenzamos con el tema de las consultas y las prácticas ambulatorias para que

no tuvieran que venir a la obra social y abonar con sus tarjetas de crédito y el carné

de la obra social. Después habilitamos el WhatsApp para las auditorias médicas y

farmacia; posterior a eso, lo que hicimos fue habilitar online las urgencias y las

internaciones en sala común, en terapia intensiva y unidad coronaria”, afirmó.

Finalmente, Bazán indicó: “Implementamos el sistema de la teleconsulta, que ya está

funcionando y muy bien, con todos los médicos del padrón del Círculo Médico. Con

los medicamentos, lo que hicimos fue prorrogar por 180 días todos los programas y

los planes, habilitamos un segundo recetario para que los médicos del interior no se

tengan que trasladar, así que podemos hacer una evaluación bastante buena”.