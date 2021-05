[Spoiler Alert] Outlander es una de las series más populares de los últimos tiempos y tuvo una difusión aún mayor cuando Netflix decidió agregarla a su lista de contenidos. Con varias temporadas confirmadas por delante -se cree que puede llegar a haber hasta una novena- actualmente se encuentra en medio del rodaje de la sexta y los fans que han leído los libros de Diana Gabaldon en los que se basa la serie se preguntan si el personaje de Buck McKenzie estará de vuelta.

Buck es el hijo de Dougal y Geillis Duncan, quien apareció en la quinta temporada y dio varios dolores de cabeza a los fans. Ante estas dudas, fue el mismísimo intérprete de Buck -como así también de Dougal-, Graham McTavish, quien habló al respecto en el medio Digital Spy.

“Buck… no lo sé. Bueno, sé que está en los libros, creo que está en los libros siete y ocho, pero no lo sé”. Y continuó: “Bueno, escucha, te diré una cosa sobre este negocio es que los actores son los últimos en enterarse”.

Sin embargo, recordó con alegría cuando tuvo que ponerse en la piel del MacKenzie más joven: “Recuerdo que me llamaron para hacerlo. Cuando me llamaron, pensé: ‘Oh, quieren que vuelva para hacer un flashback como Dougal’. Es fanástico y me encantó hacerlo”.

Al menos por el momento, el actor no fue confirmado para la temporada 6 de Outlander, pero sí mencionó que aparece en los siguientes libros de la autora Diana Gabaldon, por lo que mantiene sus esperanzas de volver a ser Buck MacKenzie. Mientras tanto, McTavish se entretiene preparándose para la segunda entrega de The Witcher junto con Henry Cavill.

The post Outlander 6: ¿Volveremos a ver a Graham McTavish? first appeared on Metro 95.1.