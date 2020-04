Paciente con coronavirus muerde en la cara a una enfermera para escapar de la cuarentena

La pandemia del coronavirus tiene a la mayoría de las personas con altos niveles de ansiedad, angustia e incertidumbre, por el temor a contagiarse y la posibilidad cierta de morir en alguna cama de hospital.

Nadie quiere contraer el virus y esto ha llevado a situaciones que rayan en lo insólito. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en la provincia china de Cantón, donde un paciente que dio positivo de COVID-19 mordió a una enfermera al intentar escapar del hospital.

El sujeto fue identificado como Okonkwonwoye Chika Patrick, ciudadano nigeriano de 47 años, que había llegado al país el 20 de marzo y tras confirmarse de que era portador del virus fue hospitalizado para iniciar el tratamiento correspondiente.

Sin embargo, a poco más de una semana en el centro asistencial, el hombre intentó escapar de la sala de aislamiento en la que lo tenían recluido. En ese momento una enfermera trató de detenerlo pero el sujeto la empujó y la comenzó a golpear y morder en el rostro.

Finalmente Chika Patrick fue detenido por personal de seguridad y actualmente se encuentra con vigilancia policial mientras se investigan los hechos.

Pero no es el único caso de pacientes que han intentado evadir los controles. En la ciudad de Qingdao en la provincia de Shandong, en el este del país, se supo del caso de tres extranjeros que el jueves de esta semana intentaron saltar la fila del test de COVID-19.

“Trataremos a todos los chinos y extranjeros por igual y actuaremos de acuerdo a la ley y las regulaciones”, dijo el regulador de Qingdao.

The Nigerian’s name is OKONKWONWOYE CHIKA PATRICK. He had hurt the nurse as this video showed. pic.twitter.com/u0NeURFM8j

— Yellow Man China (@yellownotwhite) April 1, 2020