Palladino insistió el cambio de hábitos de las personas

Ayer, a trece días de la detección del primer caso positivo de COVID-19, la ministra

de Salud, Claudia Palladino realizó un análisis sobre la situación epidemiológica de la

provincia.

Destacó la necesidad de que la sociedad adopte los nuevos hábitos, establecidos

como medidas sanitarias para evitar contraer el virus, de manera que ante un posible

caso la cadena de contagios sean solo contactos estrechos. En este punto señaló,

que en el caso inicial se registraron más de 100 contactos y varios contagios, lo que

se reduciría considerablemente en el caso de respetar el aislamiento social, no

compartir elementos, usar barbijo e higiene.

En sus declaraciones a radio Valle Viejo, la ministra de Salud explicó la diferencia en

la sintomatología y antecedentes de caso sospechoso en Capital e interior de la

provincia. También se refirió al trabajo que realizan en el protocolo para el regreso a

clases presenciales.

Consultada sobre la detección del primer positivo y el trabajo que se realizó,

Palladino dijo: “Lo evaluamos de una manera positiva más allá del número de

contagios, porque rápidamente pudimos detectar esos casos en los primeros tres

días del caso índice, si mal no recuerdo la progresión de los casos, el día de los

veinte positivos que a todos nos preocupó y que en realidad tenía relación con estos

contactos estrechos del caso índice y su familia. Eso nos permitió bloquear a todos

los casos estrechos que estén aislados y de esta manera aislar y evitar futuros

contagios, también saber con las personas que en primera instancia dieron negativo,

que estas personas y sus actividades hacia atrás del día del testeo no estaban

contagiando. Nos permitió clasificar en este estudio de casos que hacemos desde lo

epidemiológico en el ministerio y saber cuál es la población de riesgo que debemos

tener aisladas y observada durante 14 días, porque tenemos que estar observando

que alguna de esas personas en algún momento tenga síntomas o haya que

retestearlas para ver si alguno se había contagiado o no”.

Sobre la situación del caso índice y la cadena de contagios del mismo, Palladino

indicó que deben ser cautos al hablar de control de la cadena y contagios, ya que

“nos quedarían tres días más porque tiene que ver con que el caso se presentó el 3

de julio, tiene que ver también con la incubación y la manifestación, la media son

catorce días pero a veces algunas personas aparecen con alguna sintomatología

justo el día catorce, por eso queremos ser cautos porque nos quedan unos días

más”.

La importancia de los nuevos hábitos

En relación con la permanencia en fase 1 o avanzar, Palladino remarcó la necesidad

de incorporar los nuevos hábitos de prevención a la vida cotidiana. En este sentido

explicó: “El COVID, como decimos nosotros, los expertos y lo dice el mundo nos va a

acompañar por un largo tiempo hasta tanto tengamos la vacuna. Es clave que

podamos convivir incorporando los hábitos de cuidado porque si habilitamos

actividades y mantenemos estos hábitos, cuando aparece un caso no vamos a tener

170 estrechos, sino su familia íntima, los que conviven con el caso nada más. Si no

incorporamos los hábitos que nos cuestan, esta nueva manera de relacionarnos

aparece un caso y tal vez tenemos solo cinco estrechos que los aíslas y no

volvemos tan atrás en lo que es la habilitación de actividades”.

Caso sospechoso en Capital e interior

Con respecto a la consideración de caso sospechoso, explicó la diferencia en Capital

e Interior. “Por la situación epidemiológica de la provincia, el equipo de infectólogos y

epidemiólogos, lo que se decidió en el COE de Salud es la definición de caso

sospechoso, hacerla más sensible en Capital, esto es a propósito de que la mayoría

de los casos positivos son de Capital. Entonces, toda persona que tiene fiebre y

algún otro síntoma respiratorio aunque no haya tenido contacto estrecho con estas

personas que dieron positivo, nosotros los consideramos de sospecha. En el caso del

interior, el caso sospechoso sigue siendo la definición anterior, que tenía que tener

antecedente de viaje a alguna otra provincia o contacto estrecho con un caso

positivo”.

No se registraron nuevos casos en Catamarca

El Comité Operativo de Emergencias informó que hasta las 21 horas de ayer, no se

han detectado nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia de Catamarca.

El total acumulado de casos positivos detectados se mantiene en 42.

En el informe diario, se comunicó que durante la jornada se efectuaron 29 PCR, los

cuales dieron resultado negativo a COVID-19.