El inicio del juicio político contra el fiscal Ezequiel Walther está cada vez más

cerca. Es que en la jornada de ayer, el fiscal de Jury Alejandro Dalla Lasta se

expidió ante el tribunal de juicio político y argumentó que el cuestionado

funcionario judicial no puede continuar como fiscal debido a una incompatibilidad

con el buen servicio de justicia.

En el escrito, al que pudo acceder este diario, el representante del Ministerio

Público Fiscal sostiene “específicamente que fue una conducta ‘indebida’ e

‘inapropiada’ por parte del funcionario del Ministerio Público Fiscal, la cual

consistió en sacar elementos fuera de la esfera de la custodia de su propietario,

para reubicarlos en un lugar de su propiedad -independientemente de que este

accionar constituya o no un delito- toda vez que en el caso concreto no se

encontraba obligado por las circunstancias del caso a realizar dicho acto, ni se

vislumbraba seriamente que estos elementos se encontraran en peligro de ser

sustraídos por terceras personas, máxime si existen cámaras de seguridad en

dicho lugar”. “Circunstancia que era perfectamente conocida por el denunciado,

según sus propios dichos”.

Dalla Lasta agrega: “En conformidad a los principios rectores de legalidad y

objetividad que deben regir esencialmente en la función que desempeño, puedo

manifestar -a esta altura del análisis de la causa- que de la cuestión denunciada

emerge que el hecho atribuido al fiscal puede revestir una gravedad inusitada, que

repercute en la confianza social depositada en el mismo y que resulta incompatible

con el buen servicio de justicia. Circunstancia esta que resulta -por sí sola- un

escollo infranqueable como para archivar el presente legajo en esta instancia

procesal. Es por ello que resulta imperioso para este representante de los

intereses sociales llegar al debate público y oral a los fines de la producción de las

pruebas ‘pertinentes y útiles’ para así arribar en definitiva al descubrimiento de la

verdad del hecho puesto en conocimiento de este Tribunal, contribuyendo de esta

manera a la transparencia de la función judicial y a la confianza en quienes la

cumplen”.

Finalmente, el tribunal analizará y correrá vista nuevamente al fiscal para que

presente pruebas y continúe el trámite judicial.