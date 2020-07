Para estudiantes universitarios no estan dadas las condiciones de vuelta a clases

Estudiantes de la Universidad Nacional de Catamarca UNCA llevaron a cabo días

atrás una asamblea en la que analizaron la situación actual de la Casa de Altos

Estudios y el protocolo aprobado a nivel nacional para el posible retorno a clases

presenciales. Coincidieron en que las condiciones edilicias no están dadas para que

se retome el dictado a clases, al tiempo que señalaron que la cursada virtual fue

realizada en “pésimas condiciones”.

En el documento, elaborado entre los presentes en la asamblea, destacan varios

puntos que los llevan a manifestar su preocupación ante la determinación de volver al

dictado de clases presencial.

En una parte del documento, los estudiantes explican: “La pandemia revela

crudamente las paupérrimas condiciones del sistema educativo, profundizadas por

cada gobierno, por cada recorte presupuestario. La Facultad de Humanidades, sin ir

más lejos, no cuenta siquiera con un edificio propio, sino compartido con otra

institución también de gran matrícula como lo es la Escuela Preuniversitaria FME, en

sus niveles primario y secundario. Con la mayor matrícula de toda la UNCA, han sido

los propios estudiantes movilizados quienes le han arrancado a la decana Patricia

Breppe la promesa de construcción de nuevas aulas para la Facultad. Asimismo, la

Facultad de Derecho tampoco cuenta con el espacio físico necesario para recibir

dignamente a los aproximadamente quinientos estudiantes que ingresan a cursar la

carrera de Abogacía año a año”.

En relación con las problemáticas que imposibilitan el dictado mediante el protocolo

sanitario por la pandemia, señalan: “Hacinamiento, clases en espacios prestados,

inclemencias climáticas, desprendimientos de techos y ventiladores, mobiliarios

estropeados, son las degradantes condiciones a las que diariamente nos

enfrentamos quienes acudimos a la UNCA a formarnos como profesionales. ¿Cómo

cumpliremos con el idílico protocolo de vuelta a clases aprobado a nivel nacional? Es

materialmente imposible. Cabe agregar regreso a la presencialidad es exponer por

tales razones la vida de cada uno, atentar contra la salud pública que se encuentra

vulnerable en cuanto el equipamiento necesario ante posibles contagios masivos,

bajo un contexto de alterados casos positivos”.

En cuanto al cursado virtual que llevaron adelante durante la etapa en que se

suspendieron las clases, manifiestan: “Con este escenario, ¿cómo iba a impactar la

actual situación de pandemia sino recrudeciendo todas estas limitaciones y afectando

sobre todo a los más vulnerables? Nos enfrentemos a una cursada virtual

sumamente irregular, donde los estudiantes se ven obligados a estudiar vía PDF, los

criterios evaluativos no están claros o resultan incumplibles y quienes no cuentan con

conectividad no pueden acceder siquiera a los encuentros por videollamada”.

En idéntico sentido, los estudiantes expresan: “Lejos de responsabilizar a los

docentes, somos conocedores de que son ellos mismos quienes con su magro

salario están sosteniendo la cursada virtual de cátedras con gran cantidad de

matrícula, muchas veces trabajando mayor cantidad de horas. Además, es

importante recalcar el alto porcentaje de docentes que se encuentran dentro de los

grupos de riesgo, lo que vuelve aun más riesgoso para ellos el retorno a la

presencialidad”.

Sobre la ayuda que destinaron desde la Casa de Altos Estudios a algunos

estudiantes, consideran: “Desde la Facultad de Humanidades se han emitido unas

‘becas de virtualidad’ que parecen una burla: consisten en entregar un chip y cargas

virtuales, completamente inútiles para los estudiantes de localidades del interior

provincial donde no llega la señal telefónica”.

Para concluir, en el documento los estudiantes señalan: “Esta Asamblea de

Estudiantes expresa su rechazo absoluto al protocolo de vuelta a clases aprobado

inconsultamente y se pronuncia por la necesidad de un plan de obras, edificio propio

para la Facultad de Humanidades, acondicionamiento del predio universitario en

cuanto a seguridad e higiene, aumento del presupuesto educativo, contratación de

docentes y aumento salarial, reglamentación con participación estudiantil de la

cursada virtual, becas integrales de conectividad a todo estudiante que lo requiera.

Necesitamos respuestas urgentes. La deserción, siempre un fenómeno que afecta a

los más vulnerables, se agudiza en este contexto y ya es notoria a estas alturas.

Exigimos que las autoridades -el rector Flavio Fama y todos los decanos- den

respuestas a nuestros reclamos”.

La próxima asamblea virtual se realizará el 29 de julio.

Firman el documento “Estudiantes independientes”, “Consejeros estudiantiles” de

Ciencias de la Educación, “Hacer Historia” (agrupación estudiantil integrante del

Centro de Estudiantes de Humanidades); “RIED” (Revolución Independiente de

Estudiantes de Derecho, agrupación estudiantil de la Facultad de Derecho) y “UJS”

(Unión de Juventudes por el Socialismo, agrupación estudiantil integrante del Centro

de Estudiantes de Humanidades).