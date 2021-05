Para la intersindical, suspender la conciliación fue una «maniobra» para dilatar

Luego de que la Dirección Provincial de Inspección Laboral informara que se suspendían todas las audiencias en el organismo por la emergencia sanitaria que vive la provincia ante el avance del COVID-19, desde la Intersindical docente, que tenían pactada una conciliación obligatoria con el Ministerio de Educación señalaron que se trató de una maniobra para dilatar la situación. Consideraron que se podría buscar otra alternativa como reuniones virtuales y así tratar de solucionar los problemas de la docencia.

«Se suspenden los plazos de la conciliación obligatoria utilizando el mismo ardid del año pasado que llevó a que se otorgara un aumento salarial del 22% para la docencia. Están haciendo y ejerciendo abuso de un derecho en beneficio del Estado y de las reformas educativas que quieren implementar. Se podría realizar de manera virtual. Es una paradoja que por un lado exigen a los directivos que vayan a las escuelas y por otro no nos podemos reunir para tratar de llegar a un acuerdo en la problemática de la Educación”, señaló Sergio Guillamondegui, secretario general del SIDCA. Es que la intersindical ya había planteado la posibilidad de que las reuniones se realicen de manera virtual, pero no obtuvieron respuestas al respecto.

El llamado a conciliación obligatoria se produjo luego de que la Intersindical convocara a un paro que implicaba desconexión virtual debido a los incumplimientos del Gobierno sobre lo pactado en la última negociación paritaria.

«Modifican la jornada laboral por un lado, suspenden la conciliación por otro y no llevan solución a los trabajadores. Se había pactado (en la última paritaria) no solo el incremento salarial sino una serie de reivindicaciones para los docentes y no se cumplió ninguna”, señaló Guillamondegui.

Entre los pedidos de la intersindical y los acuerdos que se habían acordado para resolver a lo largo del año con el ministerio de Educación estaba el de dar una solución definitiva al conflicto entre horas cátedra y horas reloj para maestros especiales, la continuidad del proceso de titularización docente, la solución y expansión de Reconocimiento Médico Docente, el pago de las deudas. Ahora se sumó la crisis del Nivel Superior y la restricción de horas para los docentes.