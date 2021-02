Para la querella, Bazán y Morales son los autores del homicidio

Los padres de Hugo Ocampo, el empleado de seguridad privada que fue encontrado asesinado el domingo 24 de enero en un pozo en desuso en Antapoca, se constituyeron en querellantes en la causa. Están representados por el abogado Víctor García, quien en diálogo con El Ancasti señaló que los dos detenidos e imputados son los autores del hecho, Enzo Morales (32) y Cintia Soledad «Champú» Bazán (28).

García señaló que en la semana quedó firme la “participación como querellantes particular en representación de los padres de la víctima y así tuvimos acceso al expediente, en base a eso podemos decir que estamos conformes con el trabajo realizado por la fiscalía a cargo», subrayó.

Asimismo, dijo que «lo que plantea la defensa (de Bazán) cuando señala que no habría participación consciente de la mujer imputada, con los elementos de pruebas que hay en la causa se demuestra lo contrario en base a una serie de pericias y testimoniales que obran en el expediente», señaló y agregó que está demostrada “la relación de pareja que existía entre Morales y Bazán. Esa relación de pareja se mantenía al momento en que se produce la desaparición física de Ocampo», puntualizó.

Por otro lado, García atacó la defensa de Bazán al señalar que «decir que (el crimen) tiene similitud con el hecho del motel (otro homicidio ocurrido en 2016) es algo totalmente inexacto porque no guarda ningún tipo de relación. No puede decirse que la señora (Bazán) no denunciaba porque tenía temor, sí hay denuncias de ella, por eso decir que no lo denunció por sumisión a la voluntad de Morales es algo inexacto», puntualizó García.

«Para los padres de la víctima, los dos son responsables en el hecho y en el expediente hay pruebas», finalizó sin querer aún avanzar en los detalles de esas pruebas.