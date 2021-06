Para la Unión Comercial, fue «un éxito» la apertura de locales

La Unión Comercial de Catamarca calificó como «un éxito» la jornada de apertura de comercios impulsada por la institución. En ese sentido, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución destacó que más del 90% de los comercios en distintas modalidades, «a pesar de algunos intentos de cierre o multa y del blindaje realizado al microcentro por las autoridades», se sumó a las medidas en contra de la continuidad de las restricciones impulsadas por la Provincia.

«Fuimos convocados por el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez, quien nos manifestó los motivos de las medidas y escuchó nuestros reclamos, con el compromiso de analizarlos con su equipo y los equipos del Ministerio de Salud, para poder darnos una pronta respuesta. Agradecemos a todos los que aportaron para buscar una salida a esta difícil situación», añadieron desde la institución.

Por otra parte y en diálogo con «Cae el telón» de Radio Ancasti, el vocero de la entidad, Horacio Cortondo, se refirió a la jornada de protesta frente a Casa de Gobierno y los alcances de la reunión con Álvarez.

El comerciante explicó que la protesta realizada frente a la sede del Poder Ejecutivo no fue organizada por la Unión Comercial, de igual forma indicó que «no la reprobamos pero tampoco la estimulamos».

«Si bien no son socios de la Unión Comercial no por eso es menos válido el reclamo. No estamos tan de acuerdo con las formas y preferimos más el diálogo y el consenso hasta la última instancia», manifestó.

Sobre la reunión con el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Cortondo explicó que el funcionario «planteó el porqué de las medidas», mientras que ellos le advirtieron que su situación «es altamente preocupante».

«El ministro se comprometió en gestionar ante el Gobernador y el COE rever la medida y de acuerdo a cómo vaya evolucionando la pandemia permitir la apertura del comercio», señaló.

«Tenemos una alta expectativa de que se van a flexibilizar las medidas», manifestó.

Más adelante, el vocero de la Unión Comercial resaltó los resultados de la jornada de ayer al afirmar que «gran parte del comercio ha podido trabajar a pesar de la suerte de blindaje que establecieron las autoridades en el casco céntrico».

«Estas medidas tomadas son bastante reñidas con las normas constitucionales porque como ciudadanos tenemos pleno derecho de circulación a pesar de que trabajemos de manera presencial o online», consideró.

Aperturas

El decreto que prorrogó las restricciones hasta el 30 de junio estableció que hoy, mañana y pasado el comercio y otras actividades pueden abrir sus puertas en forma normal.

Esta excepción está prevista en el artículo 9 del decreto que textualmente dice: «Establécese que los días 8, 9 y 10 de junio de 2021 regirán las siguientes disposiciones:

– Se incorporan como actividades y servicios exceptuados a: profesionales de la salud y liberales con sistema de turno previo; obra privada; comercio con atención al público; quinielas; servicio de personal de casas particulares y servicios generales.

– El comercio podrá funcionar en el horario de 10:00 a 18:00 horas».

El instrumento legal facultó al Ministerio de Industria, Comercio y Empleo a determinar la habilitación de otros servicios y actividades conforme las pautas establecidas en el decreto, previo informe del Ministerio de Salud a efectos de garantizar el control sanitario.